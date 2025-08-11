¿Adiós al spam telefónico en Colombia? Anuncian sistema para identificar llamadas reales en todo el país; así funciona

Las llamadas falsas y el spam telefónico siguen en aumento en el país, pero una nueva herramienta podría cambiar el panorama.
Se trata de las “llamadas verificadas”, una función presentada por la app de identificación de llamadas Truecaller, que permitirá a los usuarios saber con certeza cuándo una comunicación proviene de una fuente legítima, como empresas de telefonía o bancos.
La implementación se hará en alianza con WeKall, un operador colombiano especializado en soluciones tecnológicas para empresas, según se conoció esta semana.