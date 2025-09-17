Llaman a juicio al exviceministro de la Creatividad Clímaco Esteban Zabala por falsificación de diploma de maestría

“Los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal de Fe Pública de la seccional Bogotá dan cuenta de que el exviceministro cursó el programa de maestría, pero no cumplió con todos los requisitos para graduarse”, señala el ente acusador en un comunicado.

El exfuncionario, que trabajó en la cartera cuando estaba bajo el liderazgo de Jorge Ignacio Zorro, es señalado por la Fiscalía de los delitos de falsedad material en documento público y fraude procesal por aparentemente mentir en la información académica de su hoja de vida, en la que se presenta con el título de magíster en Gerencia para el Desarrollo.

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al exviceministro de la Creatividad y la Economía del Ministerio de Cultura, Clímaco Esteban Zabala Ramírez, por el presunto fraude que habría cometido en su hoja de vida.

El músico que trabajó en la Personería Distrital, la Secretaría de Cultura, la Filarmónica y la Alcaldía de Bogotá, durante la administración de Claudia López, asegura que el título que ostenta fue expedido el 3 de diciembre de 2020 por la Universidad Externado de Colombia, y que este le valió para ser apto para ocupar el cargo en el Ministerio de Cultura, en el que se mantuvo hasta el 18 de junio de 2023, cuando debió renunciar al estallar el escándalo por la falsedad en su título de posgrado.

La Fiscalía sostiene que, para ingresar al Ministerio de Cultura, Zabala “habría presentado un diploma y un acta de grado que contenían información de otro estudiante que sí culminó sus estudios y recibió oficialmente el título”.

¿Y cómo lo descubrieron? Por un insólito error de ortografía en la copia del diploma de maestría que anexó en su hoja de vida.

En el documento, el segundo nombre del exviceministro, Esteban, aparece con una tilde “fuera de lugar” en la a, dándole hasta un tono jocoso a su pronunciación: Estebán.

Por disposición del juez penal de conocimiento al que le correspondió el estudio del caso, “la audiencia preparatoria de juicio comenzará la primera semana de diciembre”, concluye la Fiscalía.