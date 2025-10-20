Llaneros y otros cinco equipos luchan por confirmarse entre los ocho clasificados; solo hay tres cupos

Luego de su victoria 2-0 ante Once Caldas, en Villavicencio, Llaneros se consolida entre los ocho, parcialmente clasificados de la Liga Betplay-2.
Aunque hay prácticamente tres equipos clasificados entre los ocho, Junior con 31 puntos, junto a Bucaramanga y DIM que tienen 30 unidades; el Poderoso podría llegar a 33 en la noche de este lunes 20 de octubre, si gana el duelo pendiente ante Santa Fe.
Luego de ellos hay dos equipos con 28 puntos: Atlético Nacional y Fortaleza, que prácticamente está a dos o tres unidades para consolidarse entre los ocho, en las cuatro fechas que restan en la Liga.