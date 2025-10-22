¿Se arrepintió de su llave Bre-B? Así puede borrarla, modificarla o cambiarla de banco

El sistema de pagos interoperable Bre-B ya cumple dos semanas de oficial funcionamiento, y gracias a su novedad en el sistema financiero local, ya hay dudas acerca de su uso y las posibilidades que este puede llegar a brindarle a sus usuarios.
El sistema de llaves Bre-B no solo ofrece la posibilidad de pagos inmediatos las 24 horas del día durante los siete días de la semana, sino que respalda su mayor ventaja con libertades y posibilidades para los usuarios del sistema, como el uso de llaves genéricas para no poner datos personales, el poder cambiar la llave de un banco a otro o incluso eliminar alguna llave.
