Ya está en Colombia el primer tren del metro de Bogotá

El metro de Bogotá ya tiene su primer tren y el sueño de verlo circular en la capital cada vez es más real. Este martes, llegó al puerto de Cartagena el primero de los 30 vehículos que operarán en la primera línea del sistema de transporte, tal y como lo confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.
“El primer tren del metro de Bogotá está en Colombia. El barco ya llegó al puerto”, fue el mensaje que el mandatario distrital compartió en sus redes sociales a las 12:38 de la mañana acompañado de una foto del puerto.