Llega la Telealimentón, el evento solidario con el que esperan recolectar alimentos para los más necesitados en Medellín

Mientras en Colombia 13 millones de personas luchan por conseguir tres comidas al día, en los campos y supermercados del país se desperdician casi 10 millones de toneladas de alimentos cada año, según el más reciente informe global de seguridad alimentaria de Naciones Unidas.
Le puede interesar: No se preocupe: explosiones en Buenos Aires eran detonaciones controladas, tras ataque a torre de energía en Loreto
Antioquia, la segunda economía del país, no es ajena a esta dolorosa realidad. Según datos del DANE y Medellín Cómo Vamos, más de 345.000 personas en el departamento y 357.000 en la capital, Medellín, enfrentan una situación de inseguridad alimentaria grave.