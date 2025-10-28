Grave emergencia invernal en Chocó: 20.000 familias damnificadas y varios municipios inundados

Luego de las intensas lluvias registradas en Chocó, las autoridades reportaron que al menos 18 municipios, distribuidos en las cinco subregiones del departamento, se encuentran afectados, con un balance preliminar de 20.000 familias damnificadas.
“Volvemos a entrar en emergencia masiva con la afectación de 18 municipios en las 5 subregiones, y un reporte preliminar de 20 mil familias damnificadas. En este momento comienza sesión extraordinaria del Comité Departamental de Gestión del Riesgo y se estructura articulación territorial en los tres niveles de respuesta”, informó la Gobernación del Chocó.
La situación más crítica se registra en la cuenca alta del río Atrato, que ha desbordado sus cauces con especial gravedad en el río Andagueda, afectando de manera severa a los municipios de Lloró y Bagadó.