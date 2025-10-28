Fuertes lluvias en Vegachí, Antioquia, dejan a 300 familias damnificadas y a un niño de seis años muerto

Las lluvias en el departamento siguen causando estragos, solo este año van más de 621 emergencias; 490 están asociadas a la ola invernal, donde ya han fallecido 51 personas. El último caso se reportó en el municipio de Vegachí, donde un menor de seis años perdió la vida a causa de las intensas lluvias que han azotado al municipio.
El niño, identificado como Ángel de Jesús González Soto, hacía parte del grupo de patrulleritos de la Alcaldía de Vegachí y según el reporte preliminar, el menor habría sido arrastrado por una corriente tras el desbordamiento de una quebrada.
El hecho ha conmocionado a la comunidad local, que enfrenta además graves afectaciones por inundaciones y deslizamientos en distintas veredas. La Alcaldía de Vegachí lamentó lo sucedido e indicó que se encuentran atendiendo la emergencia que ya deja aproximadamente a 300 familias damnificadas.