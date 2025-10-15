Fuerte aguacero en Medellín: cayó granizo y hubo tormenta eléctrica

Una fuerte precipitación se registró durante la tarde de este miércoles en Medellín y su área metropolitana.

De acuerdo con los registros del Sistema de Alertas Tempranas (Siata), las lluvias arrancaron hacia las 12:21 p.m. en el norte del Valle de Aburrá, a la altura de los municipios de Girardota y Copacabana.

De igual forma, hacia el mediodía, también se registraron precipitaciones en Itagüí y en la zona occidental y oriental de Medellín.