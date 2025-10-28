Se fugó recluso del Hospital La María, de Medellín, al que sacaron de la cárcel por una intoxicación

Debido a su estado de intoxicación por algo que consumió dentro de la cárcel El Pedregal, de Medellín, un hombre debió ser trasladado, bajo la custodia de los dragoneantes del Inpec, al Hospital La María, en el barrio Castilla, noroccidente de la ciudad. Luego de recibir la atención médica, aprovechó un descuido del personal médico y de quienes lo vigilaban para fugarse.
Los hechos ocurrieron en la madrugada de este martes, luego de que este recluso, identificado como Kevin Andrés Pérez Cano, de 23 años, no fuera ubicado en la cama de este hospital, donde había sido trasladado en la noche del lunes por el quebranto de salud en cuestión.