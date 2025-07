Adolescencia, el Juego del Calamar y el documental de Karol G, lo más visto en Netflix en 2025; así va la lista

Series como Orange is the New Black, Ozark y La casa de papel superaron los 100 millones de horas vistas en la primera mitad de 2025. Películas como Alerta roja, Leo y Superheroicos tuvieron más de 20 millones de vistas cada una.

Las series populares siguen llegando desde Reino Unido. Adolescencia fue la serie más vista, con 145 millones de vistas, y el público también disfrutó de otras series como Me haces falta (58 millones), Black Mirror temporada 7 (31 millones) y Dept. Q temporada 1 (25 millones).

Los programas de habla no inglesa siguen teniendo gran repercusión, ya que representan 10 de las 25 series más vistas en la primera mitad del año.

El juego del calamar, la exitosa serie surcoreana, obtuvo más de 230 millones de vistas en sus tres temporadas durante la primera mitad del año. Su última temporada se convirtió en el tercer programa más visto de la mitad del año, con 72 millones de vistas en sólo cuatro días.