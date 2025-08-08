x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Lo que no se ha contado de los chats de Day Vásquez y Nicolás Petro

El Colombiano
El Colombiano
hace 28 minutos
bookmark

En esta nueva emisión de Mesa Central analizamos tres temas que marcaron la actualidad noticiosa de la semana. Revelamos lo que no se ha contado de los chats entre Day Vásquez y Nicolás Petro que exponen presuntos excesos del entonces candidato Gustavo Petro durante la campaña presidencial de 2022, analizamos por qué la Fiscalía se equivocó en el escándalo de la UNGRD con los errores en el caso de Olmedo López y las revelaciones que implican a exministros en la presunta compra de congresistas, y hacemos un balance crítico de los tres años de gobierno donde revisamos las inconsistencias de la reciente alocución presidencial de Petro.

