Lo que sigue al ‘tatequieto’ a las alocuciones de Petro, ¿hará caso?

El fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conocido la semana pasada es claro en decir que el presidente Gustavo Petro ha abusado de las alocuciones presidenciales. En el documento de 39 páginas conocido por este diario, el alto tribunal ampara el derecho a la información de los colombianos y ordena a la Presidencia a especificar, a través de una especie de formulario, la urgencia de interrumpir las señales de canales públicos y privados.
Uno de los argumentos de la decisión es que al interrumpir de forma reiterada la programación de televisión sin que existan razones de urgencia que lo justifiquen, como exige la ley, se vulnera el derecho a la información “de manera constante y grave”.
No es para menos: el jefe de Estado lleva 60 alocuciones a la fecha, es decir casi dos por mes.