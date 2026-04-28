Video: Después de tres años, Maluma anuncia su nuevo álbum Loco x Volver

El cantante de reguetón paisa compartió en su cuenta de Instagram un video en el que anunció el lanzamiento de Loco x Volver, su séptimo álbum de estudio.
En la grabación, que ya cuenta con más de tres millones de visualizaciones, Maluma reveló la fecha de estreno del disco y otros detalles del proceso creativo.
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“Estoy nervioso, pero quiero hacer este video de la manera más natural, orgánica y tranquila del mundo porque esto que les voy a contar es muy importante para mí. Llevo trabajando dos años en esto y no veía la hora de dejarles saber que viene un álbum nuevo”, dijo el artista.
En la publicación, Maluma también expresó la felicidad y emoción que siente por este lanzamiento, que asegura que será el más íntimo, honesto e importante de su trayectoria musical.