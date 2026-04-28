Video: Después de tres años, Maluma anuncia su nuevo álbum Loco x Volver

El cantante de reguetón paisa compartió en su cuenta de Instagram un video en el que anunció el lanzamiento de Loco x Volver, su séptimo álbum de estudio. En la grabación, que ya cuenta con más de tres millones de visualizaciones, Maluma reveló la fecha de estreno del disco y otros detalles del proceso creativo. Lea: Con El Corazón: así se hizo la última canción de Yeison Jiménez junto a Maluma en Medellín “Estoy nervioso, pero quiero hacer este video de la manera más natural, orgánica y tranquila del mundo porque esto que les voy a contar es muy importante para mí. Llevo trabajando dos años en esto y no veía la hora de dejarles saber que viene un álbum nuevo”, dijo el artista. En la publicación, Maluma también expresó la felicidad y emoción que siente por este lanzamiento, que asegura que será el más íntimo, honesto e importante de su trayectoria musical.

“Por fin ustedes van a verlo y van a ser testigos de este caparazón nuevo y de lo que soy ahora, de esta mentalidad que tengo ahora”, afirmó el cantante, quien también reveló que este trabajo discográfico fue protagonista en su proceso de sanación emocional. En 2025, Maluma compartió varias publicaciones en redes sociales sobre la transformación personal por la que estuvo atravesando debido, en parte, a una fuerte ansiedad. “Simplemente vivía mi vida. Si estaba aburrido y tenía ansiedad, me iba y me tomaba los chorros con los parceros, o me fumaba algo y me relajaba. Nunca dejaba que el fondo de estas situaciones llegara a mí”, contó en febrero del año pasado.

¿Cómo será Loco x Volver, el nuevo álbum de Maluma?

Este es el séptimo álbum de estudio del cantante de reguetón paisa. Loco x Volver es su regreso tras Don Juan, su último disco lanzado en agosto de 2023. “Se llama Loco x Volver porque extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, extrañaba a ese niño soñador y volví, volví, ahora estoy bien, estoy fuerte, feliz, emocionado”, explicó Maluma en su video de Instagram. Otro de los detalles que se conocen sobre este lanzamiento es que será una fusión de géneros y que contará con diversas colaboraciones. Una de ellas será con la cantante puertorriqueña, Kany García, con quien recientemente el antioqueño sacó 1+1, canción que hará parte del álbum.

En Loco x Volver también estarán Botero, junto a Arcángel y NTG, y Pa’ la seca, canción que Maluma interpreta junto a Ryan Castro. Y una de las piezas más especiales será Con el corazón, el tema del artista paisa junto a Yeison Jiménez —quien falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo— y que es un tributo a su amistad. El nuevo álbum de Maluma estará disponible en todas las plataformas a partir del 15 de mayo. Siga leyendo: Maluma celebró su cumpleaños con canción nueva: 1+1, una salsa al lado de Kany García Bloque de preguntas y respuestas