“Voy a ausentarme”: Lola Young canceló todos sus conciertos luego de desmayarse durante un show en Nueva York

La reconocida cantante británica Lola Young, conocida por su éxito Messy, anunció este martes 30 de septiembre en su Instagram la cancelación de todos sus próximos eventos después de haberse desmayado repentinamente en el escenario durante un concierto el pasado sábado, 27 de septiembre, en Nueva York. Le puede interesar: Estos son los premios que recibió la antioqueña Vanessa Pulgarín como la nueva Miss Universe Colombia 2025 “Voy a ausentarme por un tiempo. Me duele tener que cancelar todos mis planes previstos en un futuro cercano”, declaró la artista londinense de 24 años, sin precisar qué conciertos de su gira internacional quedaban cancelados.

“Espero sinceramente que me den una segunda oportunidad cuando haya tenido tiempo de trabajar en mí misma y vuelva más fuerte”, añadió, agradeciendo a sus fans su “amor y apoyo”, concluyó en la red social. La cantante, que lanzó hace diez días su tercer álbum I’m Only F**king Myself, estaba actuando en el festival All Things Go el pasado sábado en Nueva York, cuando se desplomó en el escenario a mitad de su actuación, como muestran varios videos.

Fue evacuada rápidamente por los servicios de emergencia ante los fans conmocionados. “Ahora estoy bien”, escribió después en Instagram, anunciando la cancelación de su concierto del día siguiente en Washington. La cantante, que saltó a la fama internacional en 2024 con su tema Messy, viral en TikTok, ha contado en varias entrevistas que padece un trastorno esquizoafectivo, que puede provocar episodios maníacos y requerir hospitalización.

En octubre tenía previsto actuar en el Reino Unido y en noviembre y diciembre en Canadá, Estados Unidos y México. Su gira debía continuar en América Latina y Europa entre marzo y junio de 2026.



