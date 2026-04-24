Con visita a James, Néstor Lorenzo entró en modo decisivo para definir la lista de Colombia al Mundial

La Federación Colombiana de Fútbol puso en marcha un plan estratégico que marcará el rumbo de la Selección Colombia hacia el Mundial. Bajo la dirección de Néstor Lorenzo, el cuerpo técnico ya recorre distintos países con el objetivo de evaluar de primera mano el presente de sus jugadores, en un momento decisivo antes de definir la lista final.
El seleccionador argentino trabaja contrarreloj para anunciar la convocatoria definitiva —prevista para finales de mayo—, Lorenzo busca despejar dudas, confirmar rendimientos y tomar decisiones clave de cara al próximo reto internacional. En esa evaluación entran todos los nombres importantes, incluido James Rodríguez, cuyo presente genera atención por su continuidad.