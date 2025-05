Estos son los 18 colombianos detenidos en Venezuela que son acusados, sin pruebas, de querer tumbar al régimen

A menos de cinco días de las elecciones parlamentarias cooptadas por el régimen en Venezuela, que serán este domingo 25 de mayo, se conoció una lista de 18 colombianos detenidos en Venezuela acusados de querer tumbar al régimen, según Diosdado Cabello, la mano derecha del dictador Nicolás Maduro.

El Tiempo reveló la lista de 18 connacionales, aunque advierten que podría haber un subregistro. Según relataron a ese medio familiares de los detenidos, la última vez que hablaron con ellos fue el pasado 15 de mayo después de no saber de su paradero por más de seis meses.

El régimen venezolano ya se había referido a ese grupo de colombianos, en particular el fiscal general Tarek William Saab, quien dijo que estaban involucrados en una “conspiración” contra altos mandos venezolanos. El cuestionado funcionario, sin embargo, no aportó mayores pruebas como tampoco lo hizo este lunes el ministro del Interior, Diosdado Cabello, que anunció la suspensión de vuelos desde Colombia a Venezuela. La medida regirá hasta el lunes 26 de mayo y no se suspenden los vuelos de carga.