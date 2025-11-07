Alumbrados navideños van a contar los 350 años de Medellín: esto es lo que debe saber si quiere visitarlos

Ya huele a natilla, buñuelos y alumbrados. Estos últimos están en su cuenta regresiva para ser encendidos en Medellín, el próximo 28 de noviembre, y estarán dedicados a los aniversarios de la ciudad, que cumplió 350 años, y de EPM, que celebró sus 70 primaveras. Se podrán disfrutar del arte y las luces navideñas en 61 puntos estratégicos.
Serán 46 los días en los que Medellín tendrá sus luces navideñas, entre las 6:00 p.m. y las 12:00 a.m., comenzando con el tradicional acto inaugural, que se hará entre Parques del Río y el Edificio EPM el último viernes de noviembre. Las luces se apagarán el 12 de enero de 2026.
Será la edición 58 de las luces navideñas de la ciudad, que tendrá como título “En Navidad, Medellín te quiere” y en la que más de 25.000 figuras y 8 millones de luces led decorarán las calles con distintas temáticas.
“Esperamos que la gente de Medellín salga a disfrutar de los recorridos y que visitantes de todo el país nos acompañen”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.