¿Se acuerda de Los amigos invisibles? Traen música nueva y se presentarán en Colombia

A finales de la década de los 90, una agrupación venezolana, guapachosa, animada y, como ellos mismos decían, “integrada por unos tipos que se volvían locos haciendo música”, irrumpía en la escena musical latinoamericana.

Ellos mezclaban los ritmos latinos con algo de jazz y funk, lanzaron en 1995 su disco A Typical and Autoctonal Venezuelan Dance Band, tres años después The New Sound of the Venezuelan Gozadera y en año 2000 Arepa 3000: A Venezuelan Journey Into Space. Si todavía no le viene a la cabeza alguna canción de esos discos, le refrescamos la memoria:

- Sexy

- Ponerte en cuatro

- El disco anal

- Cuchi cuchi

- La vecina

En esa época eran seis, después de 2014 se retiraron algunos integrantes y hoy son dos, pero la idea y el sonido de Los amigos invisibles sigue intacto. “En el 2014 se fueron varios integrantes, los que quedamos queremos seguir haciendo y hemos seguido haciendo música. Hemos seguido presentándonos muchísimo”, cuenta su vocalista Julio Cesar Briceño.