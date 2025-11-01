Los Dodgers empataron en el último suspiro y forzaron el séptimo juego ante Toronto Blue Jays este sábado; ¿dónde y a qué hora verlo?

El escenario estaba más que listo para que los Blue Jays levantaran la corona en Toronto, por primera vez desde 1993, pero los actuales campeones de la Serie Mundial, tenían otros planes y no se lo dejaron tan fácil.
En un duelo cargado de tensión y con miles de aficionados expectantes, Los Ángeles Dodgers tomaron el mando en la tercera entrada y sostuvieron los nervios hasta el final, ganando 3-1 el sexto encuentro de la Serie Mundial 2025 y empatándola 3-3, para forzar un decisivo séptimo juego. Le contamos cómo se definirá la serie en la noche del sábado 1 de noviembre y cómo verla.