Los argumentos de la Fiscalía para pedir que Diego Cadena, abogado de Álvaro Uribe, sea condenado

Diego Cadena alcanzó la cúspide de su carrera profesional cuando el expresidente Álvaro Uribe aceptó su ofrecimiento de representarlo en medio de un escándalo judicial por un supuesto montaje urdido desde las cárceles para perjudicar al exmandatario.

Cadena, impulsado por la admiración que sentía hacia su nuevo cliente, se propuso sacarlo bien librado. Sin embargo, para su infortunio, y el de Uribe, ocurrió lo contrario: sus gestiones no solo no lo protegieron, sino que terminaron llevándolos a ambos al estrado judicial.