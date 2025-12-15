A días de acabarse el plazo, estos son los candidatos presidenciales que faltan por entregar firmas en la Registraduría

La carrera hacia las elecciones presidenciales de 2026 ha entrado en una semana decisiva, pues este miércoles 17 de diciembre de 2025 vence el plazo para que los precandidatos que optaron por el aval ciudadano formalicen su aspiración mediante la entrega de firmas. A falta de dos días para el cierre de ese trámite, sólo 11 candidatos a la Presidencia han entregado ya las rúbricas ciudadanas en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá. Lea también: Daniel Quintero recibió aval del partido indígena AICO, pero no estaría habilitado para ser candidato, ¿por qué? La meta de los aspirantes presidenciales es superar el umbral de 650.000 firmas válidas exigidas por la Registraduría, pues cada comité debe presentar al menos 635.216 firmas válidas, equivalentes al tres por ciento de los votos válidos emitidos en la primera vuelta presidencial de 2022.

¿Quiénes son los candidatos presidenciales que ya presentaron sus firmas ante la Registraduría?

Hasta el último fin de semana, once candidatos ya habían presentado sus firmas ante la Registraduría. En ese listado están: Santiago Botero, Héctor Olimpo Espinosa, David Luna, Mauricio Cárdenas, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Claudia López, Abelardo de la Espriella, Daniel Palacios, Aníbal Gaviria y Vicky Dávila. De este listado, quien ha sobresalido ha sido el empresario y abogado Abelardo de la Espriella que presentó 4,8 millones de firmas. Dentro de los candidatos que presentaron el mayor número de rúbricas lo siguen Mauricio Lizcano con 1,8 millones, Héctor Olimpo Espinosa con 1,7 millones y Aníbal Gaviria con 1,6 millones. A este grupo de candidatos con mayor número de firmas ingresaría el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien este lunes presentó ante la Registraduría algo más de 2,6 millones. Leonardo Huerta, exdefensor del Pueblo presentó 1,09 millones de firmas.