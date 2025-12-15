A días de acabarse el plazo, estos son los candidatos presidenciales que faltan por entregar firmas en la Registraduría

La carrera hacia las elecciones presidenciales de 2026 ha entrado en una semana decisiva, pues este miércoles 17 de diciembre de 2025 vence el plazo para que los precandidatos que optaron por el aval ciudadano formalicen su aspiración mediante la entrega de firmas.
A falta de dos días para el cierre de ese trámite, sólo 11 candidatos a la Presidencia han entregado ya las rúbricas ciudadanas en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá.
La meta de los aspirantes presidenciales es superar el umbral de 650.000 firmas válidas exigidas por la Registraduría, pues cada comité debe presentar al menos 635.216 firmas válidas, equivalentes al tres por ciento de los votos válidos emitidos en la primera vuelta presidencial de 2022.