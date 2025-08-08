En video | Sinfónica de la Universidad de Antioquia tocó junto a la Murga del Indigente y la Banda de Los del Sur

La Alcaldía de Medellín y su Secretaría de Seguridad y Convivencia realizaron, en el marco de la Feria de las Flores un acto especial en el que las pasiones por la música y el fútbol se unieron para dar un gran espectáculo. En la Plaza Gardel, los integrantes de la sinfónica de la Universidad de Antioquia tocaron junto a los miembros de la Murga del Indigente y la Banda de Los del Sur en una noche donde el fútbol se vivió en paz y a otro ritmo, lejos de la cancha, pero con los instrumentos que adornan la fiesta en el Atanasio Girardot.

Medellín, que se ha caracterizado por mantener un trabajo constante de convivencia en el fútbol, logrando entre otras cosas, que los clásicos paisas puedan disputarse con las dos aficiones, sigue realizando actividades para buscar el manejo de la diferencia y la tolerancia entre las barras del DIM y de Nacional. Esta vez, el espacio que eligieron fue la Feria de las Flores, la fiesta más importante para los paisas y por ello, unidos por su pasión por el fútbol y gusto por la música, los representantes de las dos barras y los integrantes de la sinfónica de la Universidad de Antioquia deleitaron a los asistentes de la Plaza Gardel con un concierto cargado de cánticos y buena música.