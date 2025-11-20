Caso Epstein: ¿cuáles son los documentos que se van a publicar y cuáles se podrían retener?

El presidente Donald Trump ya firmó la ley que le exige al gobierno hacer públicos los archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, el millonario acusado de abuso sexual que falleció en la cárcel.

Con la firma del texto que fue aprobado en el Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Justicia tiene un mes para divulgar los documentos no clasificados del financista neoyorquino que estando preso murió en el 2019 antes de ser enjuiciado por presuntos delitos sexuales.

Aunque inicialmente el presidente republicano se oponía a que se divulgara esta información, en los últimos días modificó su postura, anunciando en sus redes que acababa de “firmar la ley para divulgar los archivos Epstein”.