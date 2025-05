Los dos votos del Pacto Histórico que derrotaron al Gobierno en la Consulta Popular: Martha Peralta y Richard Fuelantala

Martha Peralta fue escogida para ser senadora por una lista cerrada. Quedó elegida para el periodo 2022-2026 junto a 19 senadores más del Pacto Histórico. Su tarea más importante en los tres años del Gobierno Petro era estar presente en el salón de la plenaria del Senado a la hora de la votación de la Consulta Popular, el proyecto político electoral de mayor ambición en toda la agenda del presidente. A las 4:00 de la tarde, cuando el Senado votó la consulta, Peralta no oprimió el botón ni llevó a la mesa directiva su voto manual. No estaba en el recinto. El Pacto Histórico perdió un voto valioso y el resultado final fue 49-47 negando la Consulta.

El día más importante del periodo constitucional de los congresistas y del Gobierno, la senadora Peralta se salió del Capitolio, cruzó la carrera séptima hacia el edificio nuevo del Congreso, volvió a salir fuera de las instalaciones y se demoró más de una hora sin que se supiera con exactitud en qué lugar estaba. Mientras Peralta recorría las calles del centro, en el corazón de la plenaria el ministro del Interior golpeaba con fuerza la mesa directiva en el asiento del secretario del Senado, Diego González; los congresistas blindaban al funcionario de posibles golpes de Benedetti y no paraban de escucharse los gritos cruzados de senadores que pedían repetir la votación, apelarla y que decían: “¡Fraude!”.Pero el fraude no existió. Las cuentas de los senadores fueron publicadas y corresponden al número de votos totales: 49 senadores votaron no y 47 sí, sin el voto de Peralta.

En la mañana siguiente, confundida y con dificultad para explicar, Peralta le dio una única entrevista a RTVC, en donde se sentía cómoda. “Yo salí unos momentos a la sala del Congreso. Tengo problemas de colon y fui al servicio médico del edificio nuevo. No había servicio médico y salí cerca a revisarme un momento. Cuando volví, no alcancé a entrar a la plenaria”, dijo Peralta asegurando además que “por unos minutos de ausencia no pueden borrarme toda una vida de lucha”. También argumentó sin pruebas que hubo una supuesta persecución, dijo que nadie le avisó que ya debía volver, y que violaron su derecho al voto.