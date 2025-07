La ‘epidemia’ de los edificios fantasma que sufre Medellín

No hay estadísticas oficiales: la secretaría de Gestión y Control Territorial dice que solo interviene cuando se incumplen los requisitos de la licencia de construcción, y entre esos, al parecer, no está terminar las obras. El Dagrd solo interviene cuando están en riesgo de caerse, y la justicia solo lo hace cuando los defraudados se tienen que gastar lo de la nevera y la lavadora nueva en un abogado para pelear contra constructoras y fiduciarias no pocas veces millonarias.

Andrea*, una reconocida cirujana plástica, pagó en los primeros meses del 2021 $160 millones de la cuota inicial del apartamento de 80 metros, a donde pensaba irse a vivir con su hija cuando le llegara la edad de la jubilación, en 2026. Por los mismos días de 2021, Francisco*, un curtido abogado, pagó $500 millones de cuota inicial por el suyo, donde se iría a vivir con su esposa y sus dos hijos. Verónica* y su esposo no compraron uno sino dos apartamentos, uno para ellos y otro para la suegra. Para aprovechar un descuento, dieron más de $1.000 millones de contado, producto de la venta de la casa materna de la suegra, una mujer de más de 80 años.

El proyecto era un lujo: Verticall, construido por Arconsa, una constructora con 80 años de historia, y respaldado por la Fiduciaria Bancolombia, prometía ser uno de los proyectos más exclusivos de la ciudad: los cinco primeros pisos iban a ser un hotel de cinco estrellas y en las plantas de arriba serían más de 50 apartamentos, también de cinco estrellas, de entre 80 y 120 metros cuadrados, y entre $800 y $1.200 millones. La fiduciaria desembolsó la plata en 2022 porque supuestamente ya el constructor había cumplido las condiciones, pero resultó que no era así. Al parecer, la constructora fingió la venta del hotel para demostrar un punto de equilibrio que no existía. Desde marzo de 2023 no se da una palada en el lote. La constructora dice que el proyecto ya no es viable con los apartamentos prometidos. Arconsa entró en reestructuración en 2024. Según su gerente, Juan Camilo Ospina, de 18 proyectos que tenían con problemas ya han solucionado 15. Verticall es uno de los que falta, pero asegura que “todos los días” busca soluciones para devolver la plata.