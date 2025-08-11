¿Quiénes son los 10 futbolistas colombianos más costosos del mercado de pases? El primero cuesta el 35% de lo que vale Lamine Yamal

Los 10 futbolistas colombianos más costosos en el mercado de pases tiene un valor acumulado de 253 millones de euros, de acuerdo con los datos de Transfermarkt. Sí: una decena de jugadores criollos solo supera en 53 millones de euros el precio de la ficha del extremo español Lamine Yamal, de 18 años, quien es el más costoso del mundo con 200 millones.
El jugador colombiano mejor valorado en el mercado de pases cuesta el 35% del valor de Yamal, que se perfila como potencial ganador del Balón de Oro. El guajiro Luis Díaz, quien tiene 10 años más de edad que el español, tiene un valor de 70 millones de euros. Sí, eso son cinco millones menos de los que pagó en Bayern Múnich alemán por quedarse con sus servicios hasta 2029, después de un paso brillante por el Liverpool de Inglaterra.