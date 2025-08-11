¿Quiénes son los 10 futbolistas colombianos más costosos del mercado de pases? El primero cuesta el 35% de lo que vale Lamine Yamal

Los 10 futbolistas colombianos más costosos en el mercado de pases tiene un valor acumulado de 253 millones de euros, de acuerdo con los datos de Transfermarkt. Sí: una decena de jugadores criollos solo supera en 53 millones de euros el precio de la ficha del extremo español Lamine Yamal, de 18 años, quien es el más costoso del mundo con 200 millones. El jugador colombiano mejor valorado en el mercado de pases cuesta el 35% del valor de Yamal, que se perfila como potencial ganador del Balón de Oro. El guajiro Luis Díaz, quien tiene 10 años más de edad que el español, tiene un valor de 70 millones de euros. Sí, eso son cinco millones menos de los que pagó en Bayern Múnich alemán por quedarse con sus servicios hasta 2029, después de un paso brillante por el Liverpool de Inglaterra.

Díaz, quien debutó en el Barranquilla FC, es el jugador colombiano más valioso en el mundo. Su buen nivel en los tres años y medio que vistió la camiseta del equipo inglés lo pusieron entre los mejores extremos del planeta. En su paso por Liverpool “Lucho” disputó 148 partidos. En ellos anotó 41 tantos y dio 23 asistencias.

¿Quiénes son los futbolistas colombianos más caros del mercado?

Su nivel deportivo es bastante superior al de sus compatriotas. Cuando juega en la Selección Colombia se nota. Díaz corre a una velocidad ajena para sus compañeros. Muchas veces no encuentra con quien asociarse en el área después de una carrera por la banda izquierda. Por eso debe hacer, por lo general, una jugada individual.

Esa diferencia también se nota en el valor que tiene su ficha en el mercado de pases. El segundo jugador con mejor valoración cuesta 50% menos de lo que vale Díaz. El delantero antioqueño Jhon Jáder Durán, quien es propiedad del Al-Nassr de Arabia Saudita, pero está a préstamo en el Fenerbahce de Turquía para esta temporada, tiene un valor de 35 millones de euros. Durán, de 21 años, vale 10 millones más que el lateral derecho antioqueño Daniel Muñoz, del Crystal Palace, quien está valorado en 25 millones de euros y, a sus 29 años, es uno de los jugadores de su posición con mejor rendimiento a nivel mundial. Se decía que equipos “grandes” de Eruopa lo buscarían en esta ventana de fichajes. Sin embargo, aún no se ha concretado nada.

El “top” 5 lo completan dos defensas: Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez. El primero, de 27 años y jugador de la Bolognia de Italia, tiene un valor de 22 millones. El Segundo, aún en el Galatasaray de Turquía, cuesta 20 millones a sus 29 años. Ambos conforman la dupla de contención de la Selección Colombia que busca confirmar cupo en el Mundial Norteamérica 2026 el próximo 4 de septiembre contra Bolivia, en Barranquilla. El atacante del Real Betis de España, Juan Camilo Hernández es el sexto en el listado gracias a los 18 millones de euros que cuesta su ficha. Jhon Arias, quien firmó recientemente con el Wolverhampton de Inglaterra, es séptimo con 17 millones de euros. El chocoano tiene contrato hasta 2030 con el equipo inglés. Lo mismo ocurre con el antioqueño Richard Ríos con el Benfica de Portugal. El antioqueño, de 25 años, está valorado en 16 millones de euros.

Yáser Asprilla y Luis Sinisterra, 15 millones cada uno, cierran el grupo de los 10 criollos mejor valorados en el mercado de pases. El primero, de 21 años, juega en el Girona de España. El otro, de 26, forma parte del Bournemouth de la Liga Premier de Inglaterra.

¿Quién es el colombiano más costoso que juega en América?

Pero no solo los colombianos que juegan en Eruopa tienen valores altos. En América también hay futbolistas criollos bien valorizados. El más cotizado fuera de Europa es el volante antioqueño Kevin Castaño, quien juega en River Plate de Argentina y su ficha está valorada en 8 millones de euros.