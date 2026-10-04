Los influenciadores que mueven la agenda de Abelardo de la Espriella en redes sociales

Las fichas que resultaron clave para llevar a Abelardo de la Espriella a la victoria presidencial siguen teniendo un papel protagónico en lo que va de su Gobierno.
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“Tumbamos al cacique gremial de la ANDI”, escribió esta semana uno de los seguidores más fieles del mandatario. El influenciador Vincent Ramos lo publicó en X, junto a un video en el que celebraba la salida de Bruce Mac Master.
La comunicación oficial fue distinta. La dio el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien habló de “una decisión autónoma del gremio”. Agregó: “No tengo realmente nada que comentar”.