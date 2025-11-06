Los informantes celebran 12 años y siguen buscando a Karol G y J Balvin

María Elvira Arango recuerda cómo cuando empezó a dirigir Los informantes, con tres historias cada domingo, no le auguraban mucho futuro al programa. “Ahora llevamos más de 1.400 historias, conseguirlas cada domingo es muy complicado, recuerdo que al principio me decía alguien, ‘uy, pero tres grandes historias, ese programa no va a durar tanto tiempo, es difícil tener tres historias cada domingo’, pero lo hemos logrado”, cuenta.
Y ya van 12 años que los celebrarán con grandes historias en noviembre, pero también con la noticia de que llegarán a la plataforma DITU. “Cuando DITU nació yo le dije a Marcio Guilherme da Silva, vicepresidente de Nuevos Negocios y Streaming de Caracol Televisión, que cómo iba ahí Los informantes, porque queríamos que estas historias que hemos hecho en estos 12 años pudieran estar en una plataforma a la que gente pudiera tener acceso en cualquier momento (...) Nosotros nos pondremos la camiseta de DITU porque le estamos apostando a este nuevo proyecto de Caracol Televisión que es el futuro del streaming, de la televisión y de la nueva forma de hacer periodismo, y DITU se pone la camiseta de Los informantes porque es un producto que ha mantenido esa promesa de hacer gran periodismo de investigación y de crónica durante todos estos años”, precisó María Elvira.
Por su parte, Marcio Guilherme da Silva, vicepresidente de Nuevos Negocios y Streaming de Caracol Televisión, alabó el periodismo que hace el equipo de Los informantes: “Creemos que no solo DITU es el futuro, sino que Los informantes es el futuro del periodismo también. Esta es la celebración de la unión entre el periodismo que marcó una generación y la tecnología que la transforma”, anotó.
Se sabe que en DITU las historias de Los informantes se podrán ver aleatoriamente, no con el mismo formato de cada domingo, sino que cada usuario podrá ver la historia que quiera.