¿Quiénes serán los jurados del desfile de silleteros? Mariana Pajón es una de las elegidas

Serán 15 personas las encargadas de evaluar las categorías Tradicional, Emblemática, Monumental, Artística y Comercial.

    Mariana Pajón será jurado del desfile de silleteros en Medellín este 2025. FOTOS: EL COLOMBIANO
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La emoción florece nuevamente en Medellín con la edición 68 del Desfile de Silleteros, el evento más emblemático de la Feria de las Flores. Año tras año, la ciudad se adorna con la creatividad, el talento, la dedicación y la herencia de una tradición que sigue vigente y que, a su vez, merece una evaluación justa, rigurosa y con sensibilidad cultural. Para esta tarea, la Alcaldía conformó un jurado diverso, compuesto por 15 personas que aportan miradas desde distintos campos del conocimiento y el arte.

Puede leer: Lokillo y Jotapé causaron furor con su show en el Festival de la Trova en Medellín

Desde el mundo de la actuación, la reconocida actriz y empresaria Yesenia Valencia Cano será parte del comité evaluador. Con una carrera destacada en la televisión colombiana y como fundadora de Smartfilms, festival de cine con celulares, Yesenia representa el poder creativo y transformador de las industrias culturales.

A su lado, estará Mariana Pajón, ícono del deporte nacional, doble medallista olímpica y símbolo de disciplina y resiliencia.

La academia también tendrá un representante en José Manuel Restrepo Abondano, actual rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda. Lo acompañará también Alfonso Ospina Torres, periodista con más de tres décadas de experiencia en medios nacionales, actualmente director informativo de Caracol Radio.

Asimismo, estará la Señorita Colombia 2024, Catalina Duque Abréu. Comunicadora social, políglota y comprometida con causas comunitarias, “Catalina representa a una nueva generación de mujeres líderes”, señalaron desde la Alcaldía en un comunicado. A este grupo se suma Mateo Carvajal, creador de contenido, atleta y ganador de El Desafío 2017.

También forman parte del jurado evaluador Anny Martínez López, trabajadora social, floricultora y promotora de procesos de inclusión desde Falcón Farms; y Byron Pineda, referente de la cultura floral en Medellín, con décadas de trayectoria en la organización de exposiciones y montaje de eventos nacionales e internacionales.

Por el lado técnico, participarán tres expertos en el mundo de las flores: Iván Álvarez, ingeniero agrónomo con más de 25 años de experiencia en Asocolflores; Jorge Mario Montoya, gerente de producción en Flores El Capiro, con 25 años dedicados al cultivo de ornamentales; y Esther Arteaga, presidenta del Club de Jardinería de Medellín y exmiembro de la junta directiva del Jardín Botánico.

Asimismo, Rebeca Josefina Peña Canelón que es decoradora de interiores y ha dedicado los últimos ocho años al diseño floral y la horticultura.

En el panel de invitados, estará presente Wilder Zapata Torres, empresario y fundador de los gimnasios Action Black, además de Eduardo Martinetti Macedo, nacido en 1955 en Arequipa, Perú, es diplomático de carrera con estudios en Ciencias Sociales y Relaciones Internacionales. Finalmente, estará Chechy Murillo, una destacada líder social y activista reconocida por su labor en el empoderamiento de comunidades vulnerables, especialmente afrodescendientes y personas con discapacidad.

Con esta nómina todo está listo para vivir la edición número 68 del Desfile de Silleteros, en la que participarán 540 silleteros distribuidos en cinco categorías.

