Otro golpe a Los Pachenca: desmantelan red que obligaba a indígenas Wayúu a traficar drogas; así operaban

Una red transnacional dedicada al tráfico de drogas y al servicio de Los Pachenca fue desmantelada por las autoridades en medio del operativo Nuevo Horizonte II. En el procedimiento realizado en diferentes municipios de La Guajira se detectó que dentro del modus operandi de la banda los presuntos criminales presionaban a indígenas para hacer parte de la banda. La ofensiva contó con la participación de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Estas instituciones realizaron allanamientos en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en el departamento de La Guajira, así como en Palmitos, en el departamento de Sucre. Este procedimiento concluyó con la captura de 13 presuntos integrantes de una red transnacional de tráfico de estupefacientes, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por presunto concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de drogas.

Dentro de la investigación de las autoridades se halló que al parecer habían presiones sistemáticas contra los integrantes de las comunidades indígenas Wayúu. Recurriendo a amenazas e intimidaciones para obligar a comuneros indígenas a colaborar en las actividades delictivas, los presuntos integrantes de la banda criminal vulneraban territorios autóctonos en La Guajira. Lea también | Barrio a barrio: mapa de las zonas donde operan ‘Los Pachenca’, los paramilitares que azotan Santa Marta y Riohacha Los señalados le imponían a los indígenas tareas como el almacenamiento de la cocaína, el transporte terrestre por trochas de la región y el apoyo en las maniobras de embarque marítimo, afectando la seguridad y la tranquilidad de las familias en sus lugares ancestrales. Además de la presión a la comunidad Wayúu, los capturados al parecer operaban mediante una red especializada en la adecuación de embarcaciones, el acopio de sustancias ilícitas y la coordinación de rutas de zarpado desde la Alta Guajira. Para el traslado de los cargamentos de clorhidrato de cocaína, la organización utilizaba embarcaciones como lanchas rápidas tipo Go-Fast, botes pesqueros tradicionales adaptados para evadir controles y demás embarcaciones de bajo perfil. La droga, según las autoridades, salía desde La Guajira a República Dominicana, Puerto Rico y otras islas del Caribe, además de varios países de Centroamérica, y su destino final sería Estados Unidos y Europa.

En la lista de capturados destaca Manuel Teodoro Weeber Castañeda, conocido en el mundo delictivo como alias Isen. Las investigaciones de inteligencia naval y de la Policía lo señalan como el máximo cabecilla de esta estructura criminal, encargado de articular toda la logística del narcotráfico desde el norte de Colombia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Dentro del operativo también cayeron quienes serían sus hombres de confianza como Wenceslao Luis Weeber Castañeda conocido como alias Wences o Chaco; Silvestre Iguarán Iguarán identificado como alias Chivato; Heimer Weeber Flórez alias Pirulo; Héctor Iguarán alias Jashan y Edicto Segundo Castañeda alias Cóndor. También fueron detenidos ocho presuntos coordinadores logísticos de la banda que serían conocidos con los alias de Merche, Merchirrudo, Loro, Ciego, Enano, Cochino, Burro y Ranger. Con estas capturas, las autoridades han sostenido que se neutralizó la principal plataforma logística marítima que utilizaban Los Pachenca en el Caribe colombiano. Siga leyendo: A Los Pachenca se les cierra el cerco: van más de 13 capturados y aumentan operativos con la DEA

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