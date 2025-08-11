¿Los perros en un espejo se reconocen? La ciencia responde

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
La fiscal Luz Adriana Camargo ya adelantó que una de las líneas de investigación apunta a que la orden de asesinar al precandidato presidencial vino de las disidencias de las Farc.
Donald Trump extendió por 90 días la tregua arancelaria con China, buscando dar oxígeno a las tensiones entre las dos mayores economías del mundo.
La iniciativa busca concentrar esfuerzos en las especies más amenazadas por factores como la degradación de hábitat.
El congresista falleció en la madrugada de este lunes 11 de agosto luego de estar internado en la Clínica Fundación Santa Fe durante dos meses.
Los reactores se apagaron de manera automática al notar la presencia de los animales en las estaciones de bombeo de agua.
id