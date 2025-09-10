Estos son los precandidatos presidenciales que más dinero gastan en pauta digital de cara a las elecciones del 2026

A menos de un año para elegir a un nuevo presidente, los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño han comenzado sus campañas en un ecosistema importante en los últimos años: las redes sociales.

Un estudio de la agencia Toro Digital reveló el ranking de los precandidatos que más han gastado en pauta en las plataformas digitales.

El análisis fue realizado desde el 1 de agosto de 2025 hasta septiembre de 2025 e incluyó a 43 presidenciables quienes ya han manifestado su intención de suceder a Gustavo Petro a partir del 7 de agosto de 2026.

Para el escalafón se tuvo en cuenta las cifras dadas por Meta, es decir, quienes mayor gastan para posicionarse en las redes de Facebook e Instagram. Algunos superan los 50 millones de pesos en pauta.