“Es hora de contar por qué se acabaron Los Prisioneros”: Claudio Narea

Por Sergio Villamizar En los años 80, tres jóvenes chilenos, en medio de una feroz dictadura, se atrevieron a realizar canciones que entre el humor y la reverencia, contenían letras entre la denuncia y la protesta. Aunque a la dictadura de Pinochet le tomó tiempo entender lo que estos jóvenes decían en sus canciones, una vez lo tuvieron claro, empezaron con todo un sistema de censura que tenía como propósito silenciar a Los Prisioneros, pero ya era demasiado tarde. Le puede interesar: Juanes recibirá homenaje este año en los Premios Nuestra Tierra En las emisoras no sonaban sus canciones, en las tiendas de discos no se vendían sus canciones, pero en el voz a voz, en este caso de cassette a cassette, La voz de los ochenta, como dicta una de sus canciones, llegaban a su público de forma clandestina. Lo curioso, pese a la llegada de la democracia, es que parece que la censura persigue a algunos de los integrantes de esta banda rock, como Claudio Narea, su guitarrista, quien continúa girando por toda América Latina interpretando las canciones de Los Prisioneros, junto a sus temas en solitario.

Le ocurrió hace más de 15 años cuando decidió publicar una biografía de la banda y la editorial le censuró algunos de sus capítulos y ahora la ha vuelto a lanzar, con los capítulos censurados y algunos escritos en los últimos años, que lanzó de manera independiente en Chile, y en Colombia con Mediapluma Editores. Se trata de Los Prisioneros: Biografía de una amistad’ uno de los libros más buscados en la Feria Internacional del Libro de Bogotá por quienes gustan de las historias del mundo de la música y sus más grandes exponentes, contando con una polémica versión de la razón por la cual esta histórica banda del rock en español no volvió a reunirse.

Este es un libro que viene de una primera edición publicada hace más de 15 años...

“Yo no sabía que iba a terminar escribiendo este libro. Inicialmente había una amistad con una periodista, por lo que pensé que ella iba a escribir mi libro, pero no sucedió así. Tenía cerca de 30 páginas escritas y un colombiano que vivió en Chile fue el que nos dijo, este es un libro, sigue escribiendo, para ser publicado con la editorial Norma en 2009 bajo el nombre de Mi vida como prisionero, pero no fue exactamente el libro que yo esperaba, no esperaba la censura. Ellos consideraron que en ciertas partes no tenían que ir en el libro. Le puede interesar: Morat brilló en Coachella 2026, así fue su show del 18 de abril en California Yo ya había firmado contrato, así que poco podía hacer, pero me negué a dar entrevistas, porque seguramente me preguntarían por temas que la editorial censuró. Tres años más tarde la editorial cerró y me devolvieron el libro. Fue un gran regalo poder meter ese libro a Word y empezar a incorporarle lo que le faltaba, lo que le habían quitado. Corregido y ampliado se publicó en 2014 con el nuevo nombre, y esta edición es aumentada con nuevos capítulos. Esta es la historia completa de la amistad con Los Prisioneros, la historia de muchas canciones, el auge y también del declive de la banda”.

¿Por qué contar esta historia?

“La gente hasta el día de hoy me dice, ¿por qué se acabaron Los Prisioneros? No entienden porque una banda que le va bien decide terminar. Quería dar mi versión de los hechos, por qué realmente decidí irme de la banda en 1990 cuando era un caos, hasta 13 años después en el reencuentro y más tarde me expulsan de la banda. Es hora de contar por qué se acabaron Los Prisioneros. Al final, fue lo mejor que me ocurrió. Hoy en día puedo estar tocando, preparando canciones nuevas, publicando un libro, haciendo muchas cosas, siendo un papá feliz en casa”.

Interesante que se sigan censurando las historias...

“Cuando preparé la nueva edición, varias importantes editoriales estaban interesadas en publicarlo, pero volvieron a hablar de los capítulos que les parecían polémicos”.

¿Ya se había escrito sobre Los Prisioneros?

“Quería escribir la historia real, pero antes se publicaron tres libros, uno de una periodista, otro con Jorge y Miguel, mientras que el tercer libro es una extensa entrevista con Jorge González. Existe una historia, una versión instalada en la memoria colectiva en la que Los prisioneros se separaron por un lío de faldas, pero yo muestro la verdadera razón, la que muchos están interesados en no dar a conocer. Creo que el libro cuenta con información sensible, fuerte, para gente que quiere conocer la verdad y no la historia oficial que le han repetido por décadas. En Chile hay periodistas que están siempre hablando mal del libro, que no lo recomiendan, porque no quieren que se rompa la estatua que se ha creado en torno a uno de los integrantes”.

¿Complicado dar su propia versión?

“Es difícil y no le tengo miedo al asunto. Ya te vas acostumbrando. En el fondo, la vida me va mostrando el camino, y poco a poco, tanto en Chile como en distintas partes de América Latina, las personas se van interesando en esta historia.

¿En Chile esta última versión ha generado bastante polémica?.

“Es curioso, cuando lo publiqué, en televisión todos me querían entrevistar, pero nadie había leído el libro y nadie entendía nada, sin mayor información y especulaba. El libro se sostiene solo”.

Además de los dos libros, se han hecho dos series sobre la banda...

“Las hicieron sin consultarnos e inventaron muchas cosas, peleas y demás, una cosa absurda, pero que a la gente le gustó. Lo positivo es que los chicos más jóvenes que vieron la serie, empezaron a escuchar a Los Prisioneros, entonces teníamos una nueva cantidad de fans”.

Un legado que cautiva a nuevas generaciones...

“Es increíble, lo que me permite estar tocando continuamente en Chile y en distintas partes de América Latina, de hecho, pronto estaré de vuelta a Colombia para tocar, tanto las canciones de Los Prisioneros, como mi parte como solista. Esto es un verdadero regalo de la vida”.

En la parte musical, ¿Cómo se relaciona la música de Los Prisioneros y su música como solista?

“Todo calza muy bien. La música que yo hago no es tan distinta a la de Los Prisioneros. Hay temáticas sociales, hay un público joven, sobre todo que escucha mis canciones. Es similar a lo que ocurría con Los Prisioneros, la fuerza del boca a boca, la música que encuentra quien busca lo distinto. Siempre trabajando fuera del sistema”.

¿Cómo es la relación de Claudio con la fama y el legado de Los Prisioneros?