“No podemos nunca conocer del todo lo que pasa por la mente de otra persona”: Jay Roach habla sobre Los Roses

Este jueves se podrá ver en cine Los Roses, la película que, entre el drama y la comedia, cuenta la historia de un matrimonio que se va a pique. Esto es lo que les sucede a Ivy y Theo, una pareja que debe atravesar el declive de su vida en pareja hasta terminar por convertirse en sus peores enemigos.
Protagonizada por la ganadora del Óscar, Olivia Colman, y por el nominado a este mismo galardón, Benedict Cumberbatch –reconocido por su papel de Dr. Strange en el universo cinematográfico de Marvel–, esta cinta es una adaptación del filme de 1989, La guerra de los Roses, dirigida y protagonizada por Danny DeVito, Michael Douglas y Kathleen Turner.
La película sigue a Theo, un exitoso arquitecto, y a Ivy, una chef destacada. Los Roses muestra cómo su vida se fractura cuando la carrera profesional del personaje interpretado por Cumberbatch se viene abajo, mientras que su esposa triunfa.
Esta historia está basada en la novela La guerra de los roses, del escritor norteamericano Warren Adler. La adaptación de la nueva versión fue realizada por Tony McNamara, el reconocido guionista de películas como La favorita, Cruella y Pobres criaturas. El ganador del Emmy, Jay Roach, es el director de esta película. EL COLOMBIANO conversó con él sobre esta comedia.