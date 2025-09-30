Los Simpson regresan al cine con su segunda película en 2027

Casi dos décadas después de su debut en la pantalla grande, la familia amarilla más famosa de la televisión volverá a los cines.Disney y 20th Century Studios declararon oficialmente la producción de la segunda película de Los Simpson, con fecha de estreno prevista para el23 de julio de 2027. El anuncio, realizado en redes sociales con un afiche en el que Homero extiende la mano hacia una rosquilla rosa, reavivó el entusiasmo de los seguidores de una serie que, tras más de tres décadas de transmisión, sigue marcando la cultura popular.
Lea también: ¿Marge Simpson murió? El episodio final que destrozó a los fans de Los Simpson
La confirmación llegó acompañada de un dato revelador: la secuela ocupará un espacio que originalmente estaba reservado para un título del universo Marvel. Así que la decisión refleja el peso de la franquicia creada por Matt Groening, convertida en una de las más reconocibles del catálogo de Disney desde que la compañía adquirió Fox.