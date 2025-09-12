x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Los “totes” de Petro en el Cauca

El Colombiano
El Colombiano
hace 33 minutos
En este nueva emisión de Mesa Central analizamos tres temas que marcaron la actualidad noticiosa de la semana: “Los ‘totes’ de Petro en el Cauca”, el presidente Gustavo Petro generó controversia en el Cauca con nuevas teorías sobre la muerte de Miguel Uribe, su “soberbia” hacia Europa y los alcaldes, y un comentario sobre una ministra que fue calificado como “acoso sexual en público”.

“La ‘masacre’ del chu chu chu”: Se reveló que la Nueva EPS, la más grande del país, acumula una deuda de más de 21 billones de pesos, debido, en parte, a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) mal calculada desde 2022. El ministro Jaramillo ha “mamado gallo” a la Corte Constitucional durante 9 meses, exacerbando la crisis y el “gasto de bolsillo” de los ciudadanos.

“¿A los ministros de Petro no los reciben en Washington?”: Colombia enfrenta una posible descertificación por parte de EE. UU. en la lucha contra el narcotráfico, debido al aumento de hectáreas de coca y las concesiones de la “paz total” a bandas. Un hecho simbólico fue que, mientras alcaldes opositores fueron recibidos en Washington, el gobierno de Petro no es bienvenido.

