En este nueva emisión de Mesa Central analizamos tres temas que marcaron la actualidad noticiosa de la semana: “Los ‘totes’ de Petro en el Cauca”, el presidente Gustavo Petro generó controversia en el Cauca con nuevas teorías sobre la muerte de Miguel Uribe, su “soberbia” hacia Europa y los alcaldes, y un comentario sobre una ministra que fue calificado como “acoso sexual en público”.

“La ‘masacre’ del chu chu chu”: Se reveló que la Nueva EPS, la más grande del país, acumula una deuda de más de 21 billones de pesos, debido, en parte, a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) mal calculada desde 2022. El ministro Jaramillo ha “mamado gallo” a la Corte Constitucional durante 9 meses, exacerbando la crisis y el “gasto de bolsillo” de los ciudadanos.

“¿A los ministros de Petro no los reciben en Washington?”: Colombia enfrenta una posible descertificación por parte de EE. UU. en la lucha contra el narcotráfico, debido al aumento de hectáreas de coca y las concesiones de la “paz total” a bandas. Un hecho simbólico fue que, mientras alcaldes opositores fueron recibidos en Washington, el gobierno de Petro no es bienvenido.