“No hubo maniobras indebidas”: esposa de Rubén Callejas ganó premio de la Lotería de Medellín honestamente

“La obtención del premio se enmarca dentro de las dinámicas propias de los juegos de suerte y azar, donde el resultado es aleatorio y no depende de la voluntad de los participantes ni de la entidad operadora” apuntó la entidad.

“El evento fue documentado mediante actas, grabaciones y registros que se encuentran disponibles y fueron objeto de verificación”, agregaron en su informe.



De otro lado, la entidad señaló que la participación de Luisa Fernanda Jaramillo, la esposa de Callejas, en el sorteo donde consiguió $1.000 millones no rompió ninguna norma.

Siga leyendo: Supersalud y Coljuegos realizaron auditoría a la Lotería de Medellín por premio de esposa de exdirectivo

“Su participación fue producto de una compra legitima realizada por los canales ordinarios de comercialización, y no se evidenció asignación dirigida, acceso privilegiado a la numeración, ni uso indebido de su cargo”,



Así mismo el CNJSA dijo que en el pago del billete ganador no hubo tratos diferenciados o flexibilidad en los controles y que la autenticidad del billete fue verificada y se aplicaron todos los pasos previstos en los procedimientos institucionales.



“Los informes emitidos por la auditoría interna y la auditoría forense concluyen la legalidad del proceso y la inexistencia de hallazgos o elementos que comprometan la integridad del sorteo o de sus resultados. La trazabilidad del billete ganador, la infraestructura tecnológica independiente y la documentación comercial soportan la transparencia del proceso. Ante esto, no se identificaron condiciones que generaran ventajas indebidas o que comprometieran la aleatoriedad del resultado”, concluyo la CNJSA.