x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Luca Zidane, hijo del excapitán francés Zinedine Zidane, no jugará con Francia; esta será su nueva Selección

El hijo del mediocampista campeón del mundo con Francia en 1998 representó en las categorías menores al equipo europeo; sin embargo, para la etapa de mayores ha cambiado de decisión.

  • Luca Zidane, el hijo del campeón del mundo con Francia, Zinedine Zidane, se ha decantado por las raíces de su padre y vestirá la camiseta de una selección africana. Fotos: Getty Images
    Luca Zidane, el hijo del campeón del mundo con Francia, Zinedine Zidane, se ha decantado por las raíces de su padre y vestirá la camiseta de una selección africana. Fotos: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 31 minutos
bookmark

El arquero Luca Zidane, hijo del legendario capitán de la selección francesa que ganó el Mundial de 1998, ha cambiado de nacionalidad deportiva para competir por Argelia, anunció la federación del país norafricano (FAF).

“La FIFA le ha dado oficialmente al portero Luca Zinedine Zidane, la autorización de representar al equipo nacional argelino”, indicó la FAF en un comunicado.

Lea también: Atentos en el FPC: Fifa le pagará millonaria cifra a los clubes que cedan a sus jugadores para el Mundial 2026

Con esta autorización, el portero estaría habilitado para jugar la Copa Africana de Naciones que se disputará en enero. También podría ser convocado por los argelinos para el Mundial 2026, pues en la próxima fecha Fifa podrían confirmar el cupo a la Copa del Mundo.

Internacional en las categorías inferiores de la selección francesa, el segundo hijo de Zinedine Zidane representará ahora al país de origen de sus abuelos paternos.

Formado en el Real Madrid, llegó incluso a debutar con el primer equipo blanco en 2018, cuando su padre era el entrenador, antes de ir cedido una temporada al Racing Santander y jugar luego dos años en el Rayo Vallecano, con el que logró el ascenso a LaLiga en 2021.

Meses después de acabar su contrato con el Rayo, firmó en septiembre de 2022 por el Eibar, con el que jugó hasta su pase al Granada. Luca Zidane, de 27 años, juega desde el verano de 2024 en el Granada (segunda división española).

La familia de la antigua estrella de los Bleus es originaria de un pueblo de la provincia de Bugía, a más de 200 km al este de Argel.

Zinédine Zidane visitó al menos dos veces Argelia desde que se retiró en 2006, una de ellas en diciembre de ese mismo año, invitado por el entonces presidente Abdelaziz Bouteflika, y fue recibido como un héroe.

Siga leyendo: Nigeria, el último rival de Colombia en el 2025, ¿cuáles serán los otros amistosos de la Selección antes del Mundial?

*Con información de AFP

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida