Luca Zidane, hijo del excapitán francés Zinedine Zidane, no jugará con Francia; esta será su nueva Selección

El arquero Luca Zidane, hijo del legendario capitán de la selección francesa que ganó el Mundial de 1998, ha cambiado de nacionalidad deportiva para competir por Argelia, anunció la federación del país norafricano (FAF). “La FIFA le ha dado oficialmente al portero Luca Zinedine Zidane, la autorización de representar al equipo nacional argelino”, indicó la FAF en un comunicado. Lea también: Atentos en el FPC: Fifa le pagará millonaria cifra a los clubes que cedan a sus jugadores para el Mundial 2026 Con esta autorización, el portero estaría habilitado para jugar la Copa Africana de Naciones que se disputará en enero. También podría ser convocado por los argelinos para el Mundial 2026, pues en la próxima fecha Fifa podrían confirmar el cupo a la Copa del Mundo.

Internacional en las categorías inferiores de la selección francesa, el segundo hijo de Zinedine Zidane representará ahora al país de origen de sus abuelos paternos. Formado en el Real Madrid, llegó incluso a debutar con el primer equipo blanco en 2018, cuando su padre era el entrenador, antes de ir cedido una temporada al Racing Santander y jugar luego dos años en el Rayo Vallecano, con el que logró el ascenso a LaLiga en 2021.