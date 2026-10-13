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Lucas González busca romper la racha que acabó con cinco técnicos en Nacional

Ganar la Copa BetPlay no ha garantizado continuidad en Nacional: los últimos cinco técnicos campeones salieron del club. Lucas González busca romper la racha.

  • Lucas González, técnico de Atlético Nacional. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Lucas González, técnico de Atlético Nacional. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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Mientras Atlético Nacional se prepara para enfrentar este miércoles al Independiente Medellín, por los cuartos de final de la Copa BetPlay, una estadística aparece como un antecedente que invita a la reflexión en el entorno verdolaga: los últimos cinco entrenadores que conquistaron este torneo con el equipo no continuaron en el cargo después de levantar el trofeo.

En los últimos años, ganar la Copa ha sido motivo de celebración para la hinchada, pero no ha representado una garantía de continuidad para los técnicos. La exigencia histórica de Nacional hace que la Liga colombiana tenga un peso determinante en el balance de cada temporada, y no conseguir ese objetivo ha terminado por marcar el futuro de varios entrenadores, incluso uno que sí logró los dos títulos .

El primer caso de esta lista fue el de Hernán Darío Herrera, quien condujo al conjunto antioqueño al título de la Copa Colombia en 2018. Tres años después, Alejandro Restrepo también celebró este campeonato, en 2021, pero tampoco permaneció en el banquillo verdolaga tras aquella conquista.

La historia se repitió con Jhon Jairo Bodmer, campeón de la Copa BetPlay en 2023. Un año después, Efraín Juárez se sumó a la lista al ganar el torneo en 2024. Su caso tiene una particularidad: además de conquistar la Copa, también llevó a Nacional a ganar la Liga colombiana en el segundo semestre de ese año. Sin embargo, tampoco continuó al frente del equipo.

El antecedente más reciente es el de Diego Arias, quien ganó la Copa BetPlay con Nacional en 2025, pero no siguió en el cargo después de esa temporada. Así, cinco entrenadores que alcanzaron este objetivo terminaron fuera del proyecto deportivo.

Ahora, la historia pone a Lucas González ante un reto doble. El actual entrenador verdolaga busca llevar al equipo a una nueva conquista de la Copa BetPlay, pero también tendrá que intentar cambiar una tendencia que se ha repetido en el club durante los últimos años.

El primer paso será superar al Medellín en el clásico de este miércoles, un duelo de eliminación directa que tiene un valor especial por tratarse de uno de los partidos más importantes del calendario para ambas hinchadas. Más allá de avanzar a las semifinales, Nacional quiere seguir en carrera por un título que ya ha conquistado en varias ocasiones.

Para González, ganar la Copa sería un logro importante, pero el desafío no terminaría con la celebración. En un club donde la exigencia por conquistar la Liga es permanente, el objetivo será conseguir resultados que le permitan consolidar su proyecto y, de paso, romper la estadística que ha acompañado a los últimos técnicos campeones del torneo.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué estadística persigue a Atlético Nacional en la Copa BetPlay?
Los últimos cinco técnicos que ganaron este torneo con Nacional no continuaron en el cargo después de conquistar el título.
¿Qué entrenadores ganaron la Copa BetPlay y luego salieron del club?
Hernán Darío Herrera (2018), Alejandro Restrepo (2021), Jhon Jairo Bodmer (2023), Efraín Juárez (2024) y Diego Arias (2025).
¿Cuál es el reto de Lucas González al frente de Nacional?
Además de buscar el título de la Copa BetPlay, González intentará romper la tendencia de sus antecesores y consolidar su proyecto deportivo en un club que también exige ganar la Liga colombiana.
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