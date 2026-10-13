Lucas González busca romper la racha que acabó con cinco técnicos en Nacional

Mientras Atlético Nacional se prepara para enfrentar este miércoles al Independiente Medellín, por los cuartos de final de la Copa BetPlay, una estadística aparece como un antecedente que invita a la reflexión en el entorno verdolaga: los últimos cinco entrenadores que conquistaron este torneo con el equipo no continuaron en el cargo después de levantar el trofeo.
En los últimos años, ganar la Copa ha sido motivo de celebración para la hinchada, pero no ha representado una garantía de continuidad para los técnicos. La exigencia histórica de Nacional hace que la Liga colombiana tenga un peso determinante en el balance de cada temporada, y no conseguir ese objetivo ha terminado por marcar el futuro de varios entrenadores, incluso uno que sí logró los dos títulos .