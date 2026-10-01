“No solamente hemos ganado, sino que lo hicimos jugando bien”: Lucas González

El duelo entre Atlético Nacional y Junior tenía muchos condimentos deportivos y extradeportivos que lo hacían ser un clásico y por ello, el hincha Verde quería no solo la victoria, sino que se ganara de manera contundente y así se hizo con un 3-1 con el doblete de Andrés Román y el gol de Andrés Sarmiento.

Por ello, en la conferencia de prensa, luego del partido, el técnico Lucas González se mostró complacido, orgulloso y feliz por el juego que mostró Atlético Nacional y la manera como se le ganó a Junior, en el Atanasio Girardot.

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Lo primero que recalcó el técnico es que, desde su llegada al equipo y en conjunto con Alexis Henríquez, siempre habla sobre recordarle a los jugadores todo lo que han vivido con este club. “Desde el principio lo dije y les recalco que el primer objetivo es hacer que el hincha se sienta orgulloso del equipo; nosotros estamos orgullosos de ellos porque es increíble la manera como nos reciben, como nos tratan, como nos acompañan a todas las ciudades a las que vamos y como nos respaldan en el Atanasio y todos los estadios a donde vamos a jugar”, enfatizó González.

De igual forma, resaltó que “ver el Atanasio lleno hace que los partidos sean más especiales, pero el partido ante Junior tenía un matiz especial, porque la última vez que vinieron celebraron un título, entonces hoy (anoche) teníamos la posibilidad de eliminarlos y no solo hemos ganado, sino que lo hicimos bien. Ha sido nuestro partido con más remates totales, más pases en el área y teniendo mucho tiempo el balón en el campo contrario. Le ganamos al bicampeón, que tiene un grupo de buenos futbolistas, y los superamos. Afortunadamente, son señales que nos da el fútbol de que vamos por buen camino”.

Al ser cuestionado por la manera como le marcan gol al Verde, Lucas sostuvo que “tenemos más goles encajados de los que yo quisiera, pero creo que somos uno de los equipos al que menos goles le han marcado en el torneo. El trabajo siempre es pensar y crear todo lo que necesitas para que nos marquen menos goles, estar mejor organizados en las contras. Millonarios, por ejemplo, no nos creó mucho, pero nos marcó en tiros de esquina y eso es algo que debemos corregir y mejorar”.

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Una de las imágenes que dejó el partido fue el momento en el que James, Cardona y Elías Cabrera se unieron para tocar el balón, algo que levantó al público y que el propio Lucas aplaudió desde el banco. Ante esa opción de tenerlos juntos en el campo, el entrenador afirmó que “cuando podamos tener más tiempo a jugadores como James, Campuzano, Mateus, Cardona y Elías, sé que vamos a disfrutar mucho, yo disfruté con los minutos que los tuvimos en la cancha”.

Sobre la presencia de varios juveniles y de Yeicar como extremo, el estratega sostuvo que “no nos da miedo ensayar, usamos jugadores en diferentes espacios e intentamos no encasillarlos en unas posiciones para que puedan explorar sus condiciones, por eso pusimos a Yeicar más adelante, lo conozco bien desde las divisiones menores y por eso lo usamos ahí”.

Debido a las lesiones de Alfredo Morelos y Cristian Arango, el entrenador mencionó que “mientras regresa Alfredo, hemos probado con unos experimentos que hoy (anoche) nos salieron bien y tenemos que seguir explorando opciones, alternativas, mientras pueden regresar los que están en recuperación”.

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Lucas dijo también que “yo quiero ganar y para ganar hay que tener a los mejores, por eso denme a los mejores y ya como entrenador tendré que buscar el cómo hacer las cosas desde la táctica para ganar”.

Al analizar los espacios que a veces da Nacional al rival y al sacrificio que debe haber entre los jugadores para también marcar, Lucas argumentó que “James y todos los futbolistas tienen una responsabilidad; la de él no era perseguir al lateral del equipo contrario, yo necesito potenciar las virtudes de mis jugadores y simplificar las deficiencias, porque todos los jugadores, incluidos Messi, tienen debilidades, pero la idea es ser organizados y contrarrestar lo que te muestra el equipo contrario, potenciando las cualidades de mis jugadores”.

Finalmente, González insistió en que siempre hay áreas de mejora, y en eso pensamos siempre, cuando analizamos cada partido y cada rival.