Lucas González, prudente tras el triunfo de Nacional contra Cali: “La construcción del equipo nunca termina”

El Atlético Nacional de Lucas González llegó a su primer partido como local en la Liga Betplay 2026-2 sin convencer del todo, a pesar de conseguir 3 triunfos en las primeras 4 salidas del “Rey de Copas” en el campeonato local. Contra el Deportivo Cali y ante su público, el conjunto antioqueño mostró mejoría en su juego e incluso supo aguantar el resultado jugando con 10 hombres tras la expulsión de Matheus Uribe.
Al final, Nacional se impuso 2-1 con una buena actuación de jugadores que no arrastraban un nivel superlativo como Edwin Cardona y Marlos Moreno. Este último dio la asistencia para el primer gol que anotó Andrés Sarmiento y liquidó el pleito anotando el segundo tras dejar en el camino con una gambeta al jugador del Cali, José Caldera. Para el “Azucarero” descontó Nicolás Benedetti.