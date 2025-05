Lucho Herrera fue citado por la Fiscalía a rendir versión en caso que lo vincula con desapariciones forzadas

La Fiscalía citó al exciclista “Lucho” Herrera para que rinda versión libre en el caso que investiga su aparente participación en la desaparición forzada de cuatro campesinos en 2002. La toma de versión ocurrirá mientras el ente acusado también trabaja en la exhumación de cadáveres en una finca de Silvania (Cundinamarca).

La diligencia quedó programada para el próximo 5 y 6 de junio. También tomarán el testimonio del hermano del exciclista, Rafael Herrera Herrera.

La citación fue hecha por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos justo después de que testimonios de exparamilitares vincularan al exciclista con la desaparición forzada de cuatro de sus vecinos.

La vinculación de Herrera con el caso ocurrió durante el juicio al exparamilitar Luis Fernando Gómez Flórez por desaparición forzada agravada. El hombre fue condenado a 22 años en prisión y durante el proceso entregó declaraciones que salpicaron al exciclista.

“Yo subo a la finca de Silvania para arriba, llego a la finca, es grande de techo rojo, y me atiende el señor Lucho Herrera, me ofrece algo de beber, me da una botella de agua, y me dice que tiene algo para darme, sale y me da dos sobres de manila, en uno de ellos venía las fotos de 4 personas, que teníamos que recoger, dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar y en el otro sobre habían $40.000.000 y nos dice que si quiere para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él, eran fincas pequeñas que colindaban con la finca de él”, narró uno de los exparamilitares en su testimonio, el cual fue recogido en la sentencia.

Las víctimas fueron identificadas como Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega. Pese a las acusaciones de ser supuestos milicianos, los propios exparamilitares aclararon que las víctimas no tenían vínculos con grupos armados, sino que, al parecer, se negaron a vender sus terrenos, los cuales colindaban con la propiedad de Herrera.

“MONTANA cuadró con la gente de la Especial, decían que utilizaron brazaletes del DAS, y luego se supo que estas personas no eran MILICIANAS de la guerrilla, sino que no quisieron venderle las tierras a LUCHO HERRERA y que por eso fue que los mandó a recoger; la familia de las víctimas dice que en ningún momento los desaparecidos eran milicianos de la guerrilla”, se lee en el fallo judicial.

El documento judicial concluye que los campesinos fueron detenidos por un grupo de autodefensas que se hicieron pasar por agentes del DAS. Posteriormente, habrían sido asesinados, desmembrados y enterrados en una fosa común, cuyo paradero aún no ha sido confirmado por las autoridades.

“De todo lo reseñado en precedencia, el despacho logra inferir con certeza, que GONZALO GUERRERO JIMENEZ, VICTOR MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ MARTINEZ y DIVISELDO TORRES VEGA fueron retenidos por el grupo de autodefensas que se hicieron pasar por agentes del DAS y de manera forzada fueron obligados a abordar un vehículo para luego ser ultimados, sus cuerpos desmembrados y arrojados en una fosa clandestina...”

Los testimonios fueron entregados por Luis Fernando Gómez Flórez (11 de octubre de 2022), Héctor Díaz Gaitán, alias Camargo (17 de julio de 2018), y Óscar Andrés Huertas Sarmiento, alias Menudencias (26 de julio de 2018), todos exintegrantes de las autodefensas que operaban en la zona.

En un comunicado publicado el mismo día que se conoció la acusación (21 de abril de 2025), Herrera aseguró que los señalamientos son falsos y cuestionó la credibilidad de los testigos, quienes, según dijo, son personas condenadas por delitos graves.