Lucía Acuña, otra tenista paisa que reclutan las universidades de Estados Unidos

Desde muy joven, Lucía se formó en el exigente circuito local. En cada torneo fue acumulando experiencia y madurez, al punto que su nombre comenzó a sonar con fuerza en los escenarios nacionales. Más allá de los títulos, lo que ha caracterizado a Lucía es su enfoque, su ética de trabajo y una determinación inquebrantable para alcanzar sus metas.

Su desempeño no ha pasado desapercibido en el exterior. Reclutadores universitarios, siempre atentos al talento latinoamericano, vieron en ella no solo a una jugadora competitiva, sino a una estudiante con potencial académico y humano.

Gracias al arduo trabajo de Lucía y su familia, con el apoyo de la compañía USP —organización especializada en conectar estudiantes atletas con oportunidades de becas deportivas y académicas en universidades de EE. UU.—, llegó la esperada oferta de Francis Marion University, institución con tradición en el desarrollo de atletas internacionales.

“Tomar la decisión de elegir el camino del College Tennis ha sido, sin duda, una de las más importantes en mi vida, porque marca el inicio de mi proyecto de vida, que involucra el deporte que me apasiona y la carrera profesional a la que me gustaría dedicarme. Lo hice convencida de que esta es una experiencia única, que no solo me permitirá crecer como deportista, sino también abrirme puertas en el ámbito académico. Estoy segura de que este reto me abrirá muchas puertas, tanto en lo personal como en lo profesional”, manifestó Lucía Acuña.