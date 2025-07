¿Cómo criar hijos hoy? La pediatra Lucía Galán responde en su gran libro

“Son 650 páginas con todo lo que necesitamos saber cuando un bebé llega a la casa, desde el postparto hasta la adolescencia. Es un viaje de 18 años, por lo que corta me he quedado (risas)”.

“La adolescencia es una etapa fascinante, difícil, pero bueno, no más difícil que las rabietas de los dos años o el principio del colegio o ‘adiós pañal, adiós chupete’. Yo siempre digo que no hay etapa fácil, pero que todas ellas tienen algo fascinante que se va a quedar siempre con nosotros.

“A nuestra infancia. Hay un par de generaciones que ha venido perdiendo mucho, su contacto social, esa interacción del parque. Existe una generación que ha sido padres con y sin teléfonos móviles, lo que ha sido complicado porque hemos tenido también que aprender de las nuevas tecnologías. Hemos ido aprendiendo casi que con nuestros hijos.

Es clave evitar el chupete digital, como se le conoce, para que el niño aprenda que no todo lo que desea lo obtendrá, y que el padre entienda que un poco de llanto no es malo. Es como el cerebro aprende realmente. Pero si el niño llora y de inmediato le dan una pantalla, el cerebro se detiene de inmediato, pierde todas las conexiones con el entorno, no aprende a relacionarse, ya no entiende lo que es un consuelo o un abrazo.