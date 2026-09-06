Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Luifer Cuello regraba en Medellín sus grandes éxitos de la nueva ola con Nelson Velásquez y Jorge Celedón

El artista vallenato hará un disco de sus éxitos con otros exponentes del género y una sorpresa de la música regional. Seguirá con su canal de cocina.

  • Luifer Cuello quiere volver a cantar en Medellín; espera, tras regrabar sus éxitos, regresar a los escenarios. FOTO Cortesía
    Luifer Cuello quiere volver a cantar en Medellín; espera, tras regrabar sus éxitos, regresar a los escenarios. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 2 horas
bookmark

A comienzos de los 2000 nació la nueva ola del vallenato, un movimiento musical que quiso renovar el vallenato tradicional con un estilo más juvenil, letras frescas y un ritmo moderno. Aparecieron Kaleth Morales y Luifer Cuello.

“Fue un movimiento que llegó para quedarse , un movimiento que le dio la vuelta al mundo, que fue muy exitoso y que sigue quedando en los corazones de las personas. Nosotros somos como un árbol donde el tallo del árbol es el vallenato y de ahí salen diferentes ramas, uno fue el vallenato romántico y otro fue la nueva ola”, nos contó Luifer Cuello en su visita a EL COLOMBIANO. El artista está en Medellín regrabando sus éxitos.

Rememorando los inicios de esta nueva ola, Luifer dice que se siente un poco “solo” tras las muertes de Kaleth y de Leo Gómez, “fue muy duro eso, pero de ahí para adelante vinieron muchos que siguieron el camino que abrimos nosotros, pero quizá no fueron tan atrevidos. Nosotros cantábamos al revés, mezclamos con mucho ritmo, pero de todas maneras se hicieron cosas y yo creo que hoy esa nueva ola está más madura y demostró que no era como decían los tradicionalistas, que llegamos a destruir el vallenato, nos criticaron demasiado, pero hoy esas canciones se han convertido en clásicos”.

Luifer habla de temas como Vivo en el limbo, La traga loca, Todo de cabeza o A chillar a otra parte.

Sobre el nuevo proyecto de Luifer Cuello

Luifer está en Medellín grabando su música de nuevo. “En este momento estamos haciendo un trabajo grande. Estamos grabando un CD de mis grandes éxitos de la nueva ola, a dúo con los acordeoneros, los cantantes y los colegas de la música. Puedo adelantar que tenemos sorpresas con Nelson Velásquez, Jorge Celedón, Élder Dayán y como suspenso un artista del género popular”.

Luifer quiere volver a presentarse en Medellín, de la ciudad tiene los mejores recuerdos de sus presentaciones anteriores. “Recuerdo llenar la discoteca Palmahía años atrás. Medellín tiene un público que está intacto y esperando por nosotros. Hemos hecho conciertos privados, pero espero volver a hacer un gran concierto. El público paisa es muy apasionado y apoya al artista de una manera impresionante”.

Sobre su canal de cocina

En la pandemia y como una manera de reinventarse, Luifer lanzó una página y cuentas en redes de @uffquedelicia en las que comparte recetas con un tono muy costeño. “Fue una época en que como no podíamos hacer conciertos había que buscar la manera de sobrevivir y yo lo que hice fue reinventarme por el lado de la cocina, también hacía conciertos virtuales y así lo iba combinando. Gracias a Dios la página se ha convertido en una de las más importantes del país y he conseguido patrocinios hasta en Estados Unidos”.

Es que el tono de Luifer en la cocina es muy particular, “las narro en ‘costeñol’, entonces la mostaza no es mostaza sino mono Daza, al perejil no le digo así sino que llamamos a la familia Pérez-Gil, creamos un idioma propio, único y auténtico”, o usa términos como “una receta más brava que perro de finca”. Ese estilo lo ha posicionado y asegura que no dejará la cocina porque le encanta y seguirá con el mundo de la música también.

Por eso este disco lo tiene ilusionado y feliz, espera que la nueva ola vuelva más fuerte que nunca.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la nueva ola del vallenato?
La nueva ola del vallenato fue un movimiento musical que surgió a comienzos de los 2000 con el objetivo de renovar el vallenato tradicional con un estilo más juvenil, letras frescas y ritmo moderno. Sus principales representantes fueron Kaleth Morales, Luifer Cuello y Leo Gómez, quienes mezclaron el vallenato con más ritmo y una propuesta atrevida que inicialmente fue criticada por los puristas del género pero que terminó convirtiéndose en un referente generacional.
¿Con quiénes está grabando Luifer Cuello su nuevo disco de grandes éxitos?
Luifer Cuello está grabando en Medellín un disco de sus grandes éxitos de la nueva ola en formato de duetos con artistas como Nelson Velásquez, Jorge Celedón y Élder Dayán. También adelantó que habrá una colaboración sorpresa con un artista del género popular cuyo nombre no reveló.
¿Qué pasó con Kaleth Morales y Leo Gómez, los otros pioneros de la nueva ola del vallenato?
Tanto Kaleth Morales como Leo Gómez fallecieron en accidentes de tránsito, lo que según Luifer Cuello lo hizo sentir “solo” como pionero del movimiento. La nota no especifica las fechas ni las causas de sus muertes, pero Cuello reconoce que su partida fue muy dura y que muchos artistas continuaron el camino que ellos abrieron, aunque sin la misma atrevimiento de los fundadores.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos