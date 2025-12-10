El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido en La Paz por presuntos delitos de corrupción

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido en la tarde de este miércoles 10 de diciembre y llevado a celdas policiales en La Paz, por presuntos delitos relacionados con corrupción, según informó la exministra de la Presidencia, María Nela Prada, y los medios internacionales.
Arce, quien fue presidente entre 2020 y 2025, dejó el cargo el pasado 8 de noviembre, cuando el puesto fue asumido por Rodrigo Paz, miembro del Partido Demócrata Cristiano. “Fue detenido en su departamento en Miraflores y conducido a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc)”, afirmó Reuters.