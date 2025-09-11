“Denunciar la corrupción no es deslealtad, es honrar el proyecto político”: Luis Carlos Reyes

Falta poco más de medio año para que los colombianos se presenten de nuevo a las urnas y así elegir un nuevo presidente y Congreso. Mientras tanto, el reloj sigue sonando como una cuenta atrás para quienes hoy ostentan el liderazgo del país: ¿cumplieron con el cambio prometido? La respuesta está en veremos luego de varios escándalos. Uno de ellos, el denunciado por Luis Carlos Reyes — exministro de Comercio— sobre la presunta corrupción y clientelismo en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entidad que dirigió desde agosto de 2022 hasta octubre de 2024.
