El diagnóstico de Luis Carlos Sarmiento sobre el Gobierno Petro: “ese discurso agresivo pospone la inversión”

Mientras el país crecía al 3,6% entre 2010 y 2019, dijo, entre 2023 y 2024 ya había bajado a cerca del 1,2%. “ No me parece que eso esté tan bien. Hay que acordarnos también que el crecimiento está siendo impulsado por el consumo y no por la inversión”.

“¿Que si vamos a apoyar los recargos? Vamos a apoyar todo lo que se requiere realmente para proteger a los colaboradores. Si eso es lo que se requiere, no hay problema con eso”, respondió hace unos días a este diario.

No obstante, dejó un ejemplo para buenos entendedores: “Si un empleado me costaba 10 pesos y ahora me cuesta 12 pesos porque el país vio bien pagarle esa cantidad, y yo antes tenía 10 empleados que me costaban 100, pero ahora esos 10 me van a costar 120 pesos, entonces no puedo tener sino ocho empleados”.

