Todo un crack: el gol de Luis Díaz ante Unión Berlín y otros de antología del jugador colombiano

Con su nuevo gol con el Bayern Munich ante el Unión Berlín, Luis Díaz no solo confirmó este sábado 8 de noviembre su gran momento deportivo con el elenco de Alemania, sino que hizo recordar otras anotaciones de antología de su exitosa carrera deportiva.
Lea: ¡Golazo! Así fue la genialidad de Luis Díaz para marcarle al Unión Berlín por la Bundesliga
Díaz no solo evidencia regularidad física sino también mental. En una semana con sentimientos encontrados, luego del doblete en el triunfo 2-1 contra el vigente campeón de la Champions League, el PSG, y ante el cual fue expulsado luego, el colombiano anotó uno de los mejores goles en lo que va de temporada en la Bundesliga, en la que su elenco es sólido pese al empate 2-2 contra Unión Berlín.